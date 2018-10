Arriva il mentalista più famoso d'Italia

Nel dicembre del 2014 Francesco Tesei aveva riempito l’Auditorium Santa Chiara con il suo «Mind Jugger», ora il mentalista più famoso del Belpaese porterà a Trento il nuovo show «Human».

L’appuntamento è per il 14 marzo 2019, sempre all’Auditorium S. Chiara di Trento, con inizio alle ore 21, un evento organizzato dalla Showtime Event con i biglietti già disponibili in prevendita.

Il nuovo spettacolo di Francesco Tesei propone uno sguardo alla sua arte da una prospettiva originale e quanto mai attuale: il mentalismo come modo per tornare a stupirsi per le magie dei rapporti umani. Quelli veri: a contatto diretto, guardandosi negli occhi, parlando, cogliendo le sfumature di un’espressione del viso, lo stato d’animo e i pensieri di chi abbiamo vicino. Dunque, un percorso che nasce dall’intenzione di gettare luce sui misteri del mentalismo, e che conduce verso una domanda universale: «cosa ci rende umani?

Paradossalmente, a guidarci in questo cammino è il più importante mentalista italiano, le cui abilità sono spesso interpretate come «poteri» al limite del sovrannaturale: un cammino composto da immagini, parole e - naturalmente - da esperimenti di mentalismo in cui il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa protagonista. Attraverso la relazione tra il mentalista e il pubblico, lo spettacolo «Human» diventa quindi un’esperienza di condivisione e di co-creazione di ogni singola replica dello spettacolo. Una suggestiva esplorazione di inconscio, ragione, e di tutto ciò che vive a cavallo tra i due, recuperando gli aspetti profondamente umani che ci rendono ciò che siamo e che si stanno perdendo in un mondo altamente tecnologico, sempre più virtuale, distratto e illusorio.

Biglietti in prevendita a Trento a Radio Dolomiti, Bazar, Promoevent e al Centro S. Chiara mentre a Rovereto si possono trovare a Diapason Musicpoint.