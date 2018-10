Sono già oltre 700 i biglietti staccati, e si va quindi verso un probabile tutto esaurito, per il musical “La febbre del sabato sera”, legato ad un uno dei più grandi film musicali come "Saturday Night Fever" con John Travolta, che dopo aver registrato una serie di sold out in tutta Italia, verrà proposto il 21 ottobre alle 21 all’Auditorium S. Chiara di Trento.

Un evento organizzato da Fiabamusic in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S.Chiara con i biglietti disponibili nel circuito di prevendite Ticketone.

Il musical tratto da una delle pellicole più celebri ed importanti nella storia del cinema, è un omaggio alla disco music ed al glam dominante degli anni’70. Uno spettacolare juke box musical in cui rivivere i successi disco in voga all’epoca tra cui spiccano le canzoni originali dei Bee Gees come Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever, You Should Be Dancing e tante altre in voga tutt’oggi quali Symphonie No 5, More than a woman e la celeberrima Disco Inferno.

Francesco Italiani è il nuovo Tony Manero! Un ruolo attesissimo che regalerà a tutto il pubblico italiano le forti emozioni che solo John Travolta seppe suscitare in tutti gli spettatori della celebre pellicola di John Badham, grazie al concept cinematografico che il regista Claudio Insegno ha voluto imprimere a questo nuovo allestimento.