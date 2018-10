In occasione del cinquantesimo anniversario di fondazione del Coro Sasso Rosso di Malé, oggi il Club Armonia ed il Coro stesso propongono un particolare recital, dal titolo «Trenta presenti» su testo di Renzo Fracalossi e Adriano Dalpez, alle ore 17 al Teatro comunale di Malé.

Lo spettacolo «Trenta presenti», prodotto per il centenario della Prima guerra mondiale, è un viaggio nella memoria dolorosa delle popolazioni del Trentino - in special modo di quelle della Valle di Sole - e in quella dei soldati trentini durante il primo conflitto mondiale sul fronte galiziano, sulle strade della deportazione civile e sul ricordo delle sofferenze patite.

L’allestimento di Malé coincide con la Giornata di ricordo dei Caduti trentini nella prima guerra mondiale voluta dalla Provincia di Trento e stabilita, con apposita norma, appunto nella data del 14 ottobre di ogni anno.

Sul palcoscenico oggi ci saranno il Coro Sasso Rosso diretto dal maestro Adriano Dalpez ed il Club Armonia con Sara Ghirardi, Fabrizio Da Trieste, Mariano Degasperi e Renzo Fracalossi.

L’ingresso è libero e gratuito.