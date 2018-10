Mamma Mia!, il musical segnato dalle memorabili canzoni degli Abba, cala il poker.

Dopo il tutto esaurito fatto registrare da settimane per i primi tre show di novembre annunciati per venerdì 23 novembre alle 21 e sabato 24 novembre alle 17 e alle 21, si aggiunge infatti una nuova data a Trento. «Mamma Mia!» sarà in scena all’Auditorium Santa Chiara anche nella giornata di domenica 25 novembre in uno spettacolo pomeridiano che avrà inizio alle ore 17.



Firmata da Massimo Romeo Piparo la versione italiana di «Mamma Mia!» vede sul palco Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, i tre amatissimi protagonisti maschili, al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno e Eleonora Facchini. Un cast di oltre 30 artisti con i brani degli Abbia suonati dal vivo dall’Orchestra guidata dal maestro Emanuele Friello.



Un’ambientazione tecnologica e sorprendente con vera acqua di mare e bagnasciuga, caratterizza lo show per la regia e l’adattamento di Piparo. «Mamma Mia! è uno di quei musical che si sogna un po’ tutta la vita, soprattutto di chi, come me, è cresciuto sulle note degli Abba - ha raccontato il regista - e così ho voluto dare forma ad uno spettacolo super femminista in cui le donne sono le vincitrici assolute. Una favola in cui a trionfare è l’amore con la maiuscola: quello di una figlia per il proprio padre».



Divertente, romantico, capace di trasportare il pubblico tra le bellezze di un’isoletta greca del Mar Mediterraneo, al ritmo travolgente della musica della formazione svedese, il musical racconta la storia della giovane Sophie, che alla vigilia del matrimonio realizza il proprio sogno di essere accompagnata all’altare dal padre che non ha mai conosciuto prima, riscuote consensi e sold out anche in Italia.

Biglietti in prevendita nel circuito Primiallaprima.