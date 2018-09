Emilia e le altre, donne atroci

Questa sera alle ore 20.45, al Teatro comunale di Pergine, va in scena lo spettacolo di e con Federica Chiusole e Ornela Marcon Emilia e le altre - Tutto è possibile in amore e in guerra. Verranno proposti quattro monologhi del drammaturgo italiano Aldo Nicolaj. Si tratta di una scrittura cinica che disegna quattro personaggi femminili graffianti e atroci, fino al ridicolo: donne che lottano per il proprio benessere economico e non solo, ognuna a modo suo.



C’è Emilia, che ha conosciuto i fasti del proprio antico mestiere tra le due guerre e ora fatica a sbarcare il lunario. E Olimpia, che, abbandonata dal marito, ritrova la stabilità economica solo alla di lui morte grazie alle garanzie di legge del vincolo matrimoniale. E Cornelia, nobildonna decaduta che crede di poter rifondare un impero sull’allevamento dei topi ma finisce nuovamente sul lastrico, vittima delle leggi del prodotto e del capitale. E c’è Francesca per la quale la pulizia è regola di vita più importante di ogni altra cosa.



Lo spettacolo fa parte della rassegna «ScenaTrentina».