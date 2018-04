Il mito dei Pink Floyd va in scena oggi a Roma con un’opera rock che unisce musica live, danza e teatro.

«Shine on! The Pink Floyd Opera» (al Teatro Olimpico alle ore 21, spettacolo unico) racconta l’evoluzione della storica band inglese dal 1967 ad oggi. A suonare dal vivo è la tribute band Animals Pink Floyd, che già l’anno scorso ha raccolto un grande successo con lo spettacolo Obscured by Clouds.

I Pink Floyd sono state fra le prime rockband a proporre concerti spettacolari. Lo scioglimento della band, dovuto a contrasti fra il bassista Roger Waters e il chitarrista David Gilmour, ha lasciato orfani milioni di fan. Di qui il successo delle tribute band, che ripropongono il repertorio in modo identico. All’Olimpico si è voluto fare di più, inserendo le canzoni live in uno spettacolo di danza e recitazione.