Dopo essere stati Sandy e Danny in Grease, Giampiero Ingrassia e Lorella Cuccarini si ritrovano dopo 20 anni sul palco per raccontare la crisi della coppia e della famiglia con 'Non mi hai più detto ti amo', in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 5 al 22 aprile.

Lo spettacolo scritto e diretto da Gabriele Pignotta è una reunion attesa, già premiata non a caso da molti tutti esauriti: "Sentiamo l'affetto che provano le rockstar quando ricostituiscono i loro gruppi dopo tanti anni, ma a me sembra passata una settimana dall'ultima replica di Grease", scherza Ingrassia, presentando lo spettacolo a Milano. Per Cuccarini si tratta anche del debutto personale nel teatro di prosa: "Per me è ideale esordire così, potendo inventare un personaggio tutto mio, e non dovendo confrontarmi con i protagonisti come nei musical: qui porto non solo 20 anni di mestiere ma di esperienze umane", commenta l'attrice.