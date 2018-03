Continua su oltre 1500 schermi cinematografici di tutto il mondo la stagione 2017-2018 del cartellone della Royal Opera House di Londra al cinema, che include gli incantevoli capolavori prodotti da The Royal Ballet.

A Trento al cinema «Modena», domani, martedì 27 marzo , in diretta via satellite alle ore 20.15 sugli schermi di tutto il mondo (l'elenco delle sale italiane è su www.nexodigital.it) il nono appuntamento è con Il Centenario di Bernstein, un omaggio alla musica del compositore Leonard Bernstein in occasione del centenario

della sua nascita.Leonard Bernstein è stato uno dei primi compositori classici statunitensi a ottenere il consenso sia del pubblico che della critica. Fu un eclettico che si lasciò ispirare da jazz, modernismo, musica tradizionale ebraica e musical di Broadway e collaborò con Jerome Robbins, con il quale creò Fancy Free e West Side Story.Per celebrare il centenario della nascita di Bernstein, il Royal Ballet ha riunito i suoi tre coreografi associati per rendergli omaggio. In cartellone figurano le due prime mondiali del coreografo residente Wayne McGregor e dell'artista associato Christopher Wheeldon, che si cimentano per la prima volta con la musica di Bernstein. Al centro del programma troviamo il primo revival del balletto «The Age of Anxiety», creato nel 2014 dall'artista residente Liam Scarlett con la musica introspettiva della Seconda Sinfonia di Bernstein. Sia la sinfonia che il balletto si ispirano al magistrale poemetto modernista di W.H. Auden, a sua volta imperniato sull'atmosfera di disincanto e incertezza del secondo dopoguerra.

Lo spettacolo di domani può anche essere considerato come una «vetrina» per il Royal Ballet, grazie ai ballerini della compagnia in scena. Nei ruoli principali di «The Age of Anxiety» si vedranno Sarah Lamb, Alexander Campbell, Bennet Gartside e Tristan Dyer ( nella foto ). La durata approssimativa dello spettacolo è di tre ore, compresi due intervalli.