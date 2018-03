Durante un'operazione di polizia, viene trovata una statuetta di plastica della Madonna che piange sangue. Al mistero non c'è risposta, ma la potenza dell'enigma farà impazzire e deragliare le vite di tutti coloro che vi entreranno in contatto. Sono le prime immagini de Il Miracolo, la serie evento di Niccolò Ammaniti che debutterà a maggio in esclusiva su Sky Atlantic. Una produzione originale Sky in 8 episodi prodotta da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Wildside, in co-produzione con Arte e Kwa. Ammaniti firma la sceneggiatura con Francesca Manieri, Francesca Marciano e Stefano Bises e la regia con Francesco Munzi e Lucio Pellegrini. Tra i protagonisti: Guido Caprino (Fai bei sogni, In Treatment, 1992, 1993), Alba Rohrwacher (La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts, Perfetti Sconosciuti, In Treatment), Lorenza Indovina (La tregua, Il passato è una terra straniera, Qualunquemente, Prima che la notte), Elena Lietti (La pazza gioia, Il rosso e il blu) e Sergio Albelli (Il giovane favoloso).