Si ride con l'irriverente Montanini

Dopo il grande successo di «Per quello che vale» il monologhista satirico Giorgio Montanini ricomincia il tour portando il suo settimo spettacolo Eloquio di un perdente lungo lo Stivale e la prossima tappa sarà domani 16 marzo 2018 a Trento, presso il teatro di Villazzano, alle ore 20.45.

Lo stile dissacrante del comico e il suo linguaggio incensurato sono ormai il suo marchio di fabbrica: battute pungenti e politicamente scorrette su tematiche tabù - tra le sue preferite il razzismo, la religione, la repressione, l’ipocrisia e il bigottismo - danno vita ad un monologo all’insegna del sarcasmo e dell’irriverenza, accompagnato da un umorismo feroce e volgare quanto basta. Il suo intento, però, non è solo quello di provocare lo spettatore, né di scaturire la cosiddetta risata di pancia: Montanini non si limita a questo, ma scava a fondo nella coscienza del pubblico, lo mette a nudo usando un linguaggio schietto e trasparente e lo costringe ad accettare una verità scomoda, alleggerendo il tutto con un pizzico di sana ironia. La risata che ne deriva, come spesso sottolinea durante i suoi monologhi, è una risata intellettuale, che nasce dalla riflessione, dallo stuzzicare lo spettatore per esplorare i suoi limiti e dall’abbattimento dei luoghi comuni.

Il successo di Montanini comincia con il progetto «Satiriasi - L’officina della satira» fondato dal collega Filippo Giardina e continua nel 2011 con il suo primo vero spettacolo da monologhista, «Nibiru» e successivamente nel 2012 con «Un uomo qualunque». Nel 2014 conduce su Rai3 il programma Nemico Pubblico, in seguito confermato fino al 2016, che alternava la sua stand up comedy senza censure a candid camera girate per le vie di Roma.

Dal 2016 fa parte del cast della trasmissione su Rai2 «Nemo - Nessuno escluso» e l’anno scorso ha registrato alcuni monologhi per Pregiudizi Universali, un segmento del programma di Mediaset Le Iene, che hanno scatenato non poco scalpore a causa delle sue posizioni riguardo ad argomenti piuttosto bollenti.

Nei suoi spettacoli il comico sottolinea con una sincerità disarmante l’importanza di affrontare questioni scomode che spesso e volentieri vengono evitate per comodità o convenienza, perché come spesso ripete citando il suo mito Lenny Bruce, è proprio la repressione di una parola a conferirle forza. Questa sincerità sfrontata si trasforma sempre in un implicito racconto di se stesso e della propria arte poiché, come afferma in uno dei suoi monologhi «il comico altro non è che un poveraccio che racconta il suo abisso, chi lo apprezza è uno che in quell’abisso ci si riconosce».

Costo del biglietto, 16 euro.