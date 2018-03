Sia oggi (9 marzo) che domani (sabato 10 marzo) alle ore 21 andrà in scena al Teatro Portland di Piedicastello «Mio fratello rincorre i dinosauri» della compagnia Arditodesìo che vede protagonista l’attore Christian Di Domenico diretto da Andrea Brunello.



La sceneggiatura è tratta dall’omonimo libro biografico scritto nel 2016 dal 19enne Giacomo Mazzariol e divenuto uno dei best seller di Einaudi. Nel testo il ragazzo racconta della sua vita e del cambio radicale della stessa avvenuto a seguito della nascita del fratello Giovanni: bambino speciale con un cromosoma in più. Lo spettacolo, in modo delicato, cerca di affrontare il tema della disabilità non dimendicando qualche sorriso e dei momenti di riflessione.



Desiderio della pièce è anche quello di comprendere le persone diversamente abili, nel caso specifico affette dalla sindrome di down, per capirne l’approccio nei confronti della vita e la consapevolezza che hanno della loro condizione. Senza retorica e con umanità si racconterà di una famiglia che ha dovuto ripensare il proprio approccio alla vita, scegliendo la via dell’amore familiare intrapresa dopo essersi posti quesiti profondi che talvolta possono anche mettere in discussione il rapporto con il prossimo. Christian Di Domenico ha voluto raccontare questa storia dopo avere letto il libro. Perchè Christian è padre e anche lui, come tutti coloro che hanno figli, si sono chiesti un giorno: «e se mio figlio nascesse con un cromosoma in più?».



Lo spettacolo non dà risposte, ma apre e affronta il tema della disabilità con delicatezza e con candore, con simpatia, senso dell’umorismo ma anche con la consapevolezza che avere un figlio Down può diventare un problema. Dal diario di Christian: «Un giorno Katia, la mamma di Giacomo e Giovanni, parlandomi del libro che narra le vicende della sua famiglia, mi ha detto: “Io il libro lo vedo come un inno alla vita, alla fragilità che diventa forza, allo stupore, al lasciarsi cambiare e alle differenze che ci fanno essere tutti uguali, tutti parte di un’unica realtà”. Ho letto il libro di Giacomo Mazzariol, ho conosciuto lui e la sua splendida famiglia. La loro storia mi ha illuminato e mi è venuta voglia di raccontarla a modo mio. Così ho deciso di cominciare un nuovo cammino che mi aiuti a rieducare il mio sguardo disabile, affinché riesca finalmente a vedere tutta la bellezza e l’amore che ogni essere vivente è in grado di ricevere e di dare. Senza pregiudizi e senza aspettative. Vedere e scegliere di amare».



In programma oggi c’è anche «Spettatore Accorto», approfondimento tematico e formativo, alle ore 19.30, con qualche strumento in più per diventare più ricettivi alla poesia della scena. Lo studioso Enrico Piergiacomi sarà affiancato dal docente della scuola di Teatro Portland Paolo Vicentini. L’entrata è libera per i possessori del biglietto dello spettacolo, previa prenotazione alla biglietteria del Teatro Portland. Biglietto intero 13 euro; ridotti over 65 11 euro; Newsletter e Carta in Cooperazione, 11 euro; under 18 anni 10 euro.