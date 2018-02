È in corso in questi giorni a Sanbàpolis, e durerà fino a domenica 4 marzo, l’edizione 2018 del «Teatro della Meraviglia», festival di teatro e scienza.



Dopo il successo della passata edizione, i promotori del Festival, Teatro Portland, Università di Trento e Opera universitaria ripropongono la sfida di avvicinare il pubblico, e soprattutto i giovani, alla scienza, attraverso l’esperienza e il linguaggio del palco teatrale.



«Ci riproviamo - spiega il direttore artistico del Festival, Andrea Brunello - con una nuova edizione che va a scandagliare le migliori proposte del panorama nazionale e le mescola con le Augmented Lectures, vere e proprie lezioni divulgative “aumentate” dalla presenza di un artista in scena assieme allo scienziato».



L’appuntamento per oggi pomeriggio, alle 18 al Teatro Sanbàpolis, è con lo spettacolo «Alberi» (Arditodesìo - Jet Propolsion Theatre).

Ma ecco il programma completo:





