Si aggiungono date al tour del giornalista e scrittore Andrea Scanzi, che da qualche settimana sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo teatrale «Renzusconi», tratto dal suo libro. E ci sarà anche Trento: il 2 marzo, ovvero due giorni prima delle elezioni, Scanzi sarà al Teatro San Marco in via San Bernardino, con un doppio spettacolo, alle 18 e alle 21.

Nella presentazione si legge che «lo spettacolo, prodotto dal Fatto Quotidiano, nasce dal bestseller Renzusconi, scritto dall’autore e giunto alla quinta edizione dopo un mese. Sul palco, in novanta minuti comici e malinconici, c’è Scanzi. C’è un grande schermo, su cui scorrono le gesta dell’allievo (ripetente) Matteo e del maestro Silvio». In questi giorni lo spettacolo sta registrando sold out in tutta Italia.

Info e prevendita biglietti: www.teatrosanmarco.it

Tel 3713751433 Email artedelfarridere@gmail.com

Scanzi è un grande appassionato di musica, con un idolo assoluto: Roger Waters.