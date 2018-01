Bell'appuntamento questa sera a Cles con Simona Marchini , attrice che fece faville con Renzo Arbore in tv a «Quelli della notte» mettendo in evidenza talenti comici e non solo. L'attrice interpreterà Croce e delizia .

In realtà gli appuntamenti con Simona Marchini sono due, perché l'attrice incontrerà prima il pubblico oggi alle 17 in Biblioteca comunale per parlare della commedia e poi salirà sul palco alle ore 21 al Teatro di Cles dove rappresenterà Croce e delizia, signora mia... . Una commedia della stessa Simona Marchini e di Claudio Pallottini con Simona Marchini e Paolo Restani.

Simona Marchini racconterà tre storie appassionanti (la Traviata, il Rigoletto e il Trovatore), la cosiddetta trilogia popolare, con la sua verve ironica ed elegante, coinvolgendo l'arte raffinatissima di Paolo Restani che descrive al pianoforte temi verdiani attraverso la parafrasi di Liszt. Connubio audace su una materia che risuona nel profondo di ognuno di noi, su un genere denso di storia e di identità culturale.

Marchini dopo una lunga vita sul palcoscenico e una vita vera vissuta intensamente (figlia del noto costruttore romano ed è anche stata moglie del calciatore Cordova) saprà raccontare con la giusta intensità queste storie, coinvolgendo il pubblico.

Prezzi del biglietto: 10 euro quello intero. Prevendita presso le Casse rurali fino alle ore 15.30. Poi alle casse del Teatro dalle 20.