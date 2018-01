Gianni Versace, dal 19 la serie tv

E' uno degli eventi televisivi dell'anno. The Assassination of Gianni Versace, seconda stagione di American Crime Story, arriva in Italia il 19 gennaio, su Fox Crime, e racconta la morte dello stilista italiano, il 15 luglio del 1997, sui gradini della sua villa di Miami, ucciso da Andrew Cunanan, trovato morto, alcuni giorni dopo, su una piattaforma galleggiante della baia di Miami.

Il cast è garanzia di qualità: Gianni Versace è interpretato da Edgar Ramirez, il fidanzato Antonio D'Amico ha il volto del popolare cantante Ricky Martin, la sorella Donatella è interpretata da Penelope Cruz. "Viviamo in un mondo che, esteticamente, è stato creato da Gianni Versace - dice Ramirez -. Versace combinò sessualità, glamour e opulenza come nessuno aveva mai fatto prima. Era un rivoluzionario".

La stagione, realizzata da Ryan Murphy, promette di far parlare di sé. La famiglia Versace si è dissociata e ha fatto sapere di non aver autorizzato né di aver avuto alcun coinvolgimento nella serie tv.