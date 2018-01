«Dirty Dancing» concede il bis. Alla luce del sold out fatto registrare per lo spettacolo del 13 marzo gli organizzatori dell’evento, proposto da Fiabamusic in collaborazione con il Centro Servizi Culturali S. Chiara, hanno annunciato un nuovo spettacolo per la sera del 14 marzo, sempre alle 21 all’Auditorium S.Chiara.

Il musical «Dirty Dancing» è tornato in grande stile per celebrare i 30 anni di un film divenuto cult sin dalla sua prima uscita, datata 21 agosto 1987.

L’intramontabile storia d’amore tra Baby e Johnny continua dunque ad appassionare i moltissimi fan in un lungo tour italiano che toccherà i più importanti palcoscenici nazionali e sta facendo registrare un po’ ovunque, come accaduto a Trento, il tutto esaurito.

La produzione di Dirty Dancing è targata Wizard Productions e la regia porta la firma di Federico Bellone. L’adattamento del giovane e talentuoso regista italiano ha incontrato il favore della critica, inducendo i produttori del format originale inglese ad assumere la regia italiana quale regia ufficiale dello spettacolo internazionale. In occasione del trentesimo anniversario del film, lo spettacolo celebrerà quel successo cinematografico che negli anni ha raggiunto risultati stupefacenti: oltre 40 milioni di copie della colonna sonora vendute e, solo negli Stati Uniti, oltre 11 milioni di dvd e Blu-Ray.

Fedele trasposizione teatrale del film ambientato in una lontana estate degli anni ‘60, Dirty Dancing il Musical (The Classic Story on Stage) racconta il magico e movimentato incontro tra la giovane Baby Houseman e il fascinoso maestro di ballo Johnny Castle. Eleanor Bergstein, autrice del film e dello spettacolo teatrale, ha affiancato il team italiano nella scelta del cast a garanzia della professionalità degli attori e della qualità dello show. Un’orchestra di cinque elementi esegue i pezzi più famosi della colonna sonora fra cui Time Of My Life, vincitore di un premio Oscar e di un Golden Globe. Biglietti per la nuova data già in prevendita sui circuiti Primi alla Prima e Geticket.