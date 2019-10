Time-Blind: stasera c'è Caterina Barbieri

Questa sera alle ore 21 si apre all'Auditorium Melotti di Rovereto la nuova stagione di Musica Macchina, fra elettronica ed arti multimediali, organizzata dal Centro S. Chiara. Doppio il programma con lo show audiovisivo di Caterina Barbieri e il progetto del compositore olandese Thomas Ankersmit .

Time-Blind è la performance audiovisiva nata dalla collaborazione tra la compositrice Caterina Barbieri e l'artista visivo Ruben Spini : un'esplorazione del senso dell'estasi e del rapporto tra percezione, spazio e tempo, presentata nell'ultimo anno in alcuni dei più prestigiosi contesti internazionali di musica elettronica (Atonal, Sónar, Funkhaus Berlin, La Gaîté Lyrique, The Silver Building, TodaysArt). Attraverso l'uso di synth modulari e un approccio minimalista, la musicista e compositrice bolognese Caterina Barbieri ha creato un universo sonoro in costante evoluzione, ponendo al centro l'indagine sulla percezione sonora e sulle possibilità espressive rappresentate dalle intelligenze artificiali.

In apertura ci sarà Thomas Ankersmit con Perceptual Geography . Musicista e sound artist residente a Berlino, usa principalmente il sintetizzatore modulare Serge e ha all'attivo collaborazioni con artisti come Phill Niblock e Valerio Tricoli, oltre a uscite discografiche pubblicate da label come Pan, Touch e Shelter Press.

La sua musica combina intricate texture a un forte impatto del suono elettronico, inducendo nell'ascoltatore un'esperienza sonora estremamente fisica e spaziale. Nel suo lavoro ha un ruolo centrale un deliberato uso non convenzionale della strumentazione in chiave creativa. Ankersmit presenterà il nuovo progetto Perceptual Geography, un lavoro per synth modulare Serge basato sulla pionieristica ricerca della sound artist statunitense Maryanne Amacher. Ingresso, 5 euro.