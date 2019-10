Dopo due giorni di ascolti e tredici cori maschili italiani che hanno calcato il palcoscenico del Casinò di Arco, l’edizione 2019 del Concorso Pigarelli ha decretato la vittoria del Coro Cet di Milano che si è messo alle spalle i cori trentini. Il secondo posto è stato appannaggio del Coro Cima Verde di Vigo Cavedine; al terzo posto si è classificato il Coro San Romedio Anaunia di Romeno.

L’assegnazione del concorso è avvenuta domenica, dopo un fine settimana intenso, che ha coinvolto non solo il numeroso pubblico impegnato ad ascoltare le prove dei cori, ma anche tutti gli appassionati del mondo corale che hanno potuto seguire la competizione – novità di quest’anno – in diretta streaming attraverso la pagina Facebook.

La giuria, costituita dai maestri Roberto Di Marino, Giancarlo Guarino, Daniele Venturi, Paola Versetti e Bruno Zanolini, ha assegnato i premi e riconoscimenti del Concorso, terminando così il lungo iter che i cori candidati avevano cominciato mesi fa. Il regolamento di questa 3° edizione del Concorso Nazionale per Cori Maschili «Luigi Pigarelli» prevedeva, infatti, una prima selezione basata sui contenuti del progetto musicale ideato. I tredici cori giunti ad Arco avevano superato positivamente questo primo giudizio. Ciò ne ha valorizzato la presentazione.

La classifica degli altri premi vede al 4° posto il Coro Monte Vignol di Avio; al 5° il Coro Monte Calisio di Martignano; al 6° i vicentini del Coro Amici dell’Obante - Città di Valdagno.

Il Premio speciale Città di Arco per la migliore esecuzione di un brano di Luigi Pigarelli è stato assegnato al Coro CaiI Belluno - Sintagma di Belluno; il Premio speciale per la migliore esecuzione di un brano di autore o elaboratore vivente è stato assegnato al Coro Monte Vignol di Avio; il Premio speciale al miglior progetto è stato assegnato al Coro Cima d’Oro Valle di Ledro; il Premio speciale al miglior coro trentino è stato assegnato al Coro Cima Verde di Vigo Cavedine; il Premio Feniarco per la particolare attenzione al repertorio contemporaneo al Coro Monte Calisio di Martignano.

Sabato sera, oltre alla esibizione del Coro Castel sezione Sat di Arco diretto da Alice Andreasi, che ha dato un fondamentale sostegno nell’organizzazione del concorso, è stato proiettato il documentario «Parasol Peak», pellicola che esprime la poesia della musica in relazione ai suoni della montagna stessa. Il tutto è stato possibile grazie alla collaborazione del Trento Film Festival. (Nella foto, il terzo classificato, Coro San Romedio della Val di Non)