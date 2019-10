Doppio concerto per il vincitore del Premio Melini, Vitaly Starikov, giovane pianista moscovita.

Oggi a Riva del Garda è ospite degli Amici della Musica alle ore 17.30 all’Auditorium del Conservatorio e domani si esibirà a Rovereto per l’Associazione Mozart (ore 11, casa Mozart).

Come da tradizione, il primo dei concerti Premio è offerto dagli Amici della Musica di Riva e questo è il primo di una serie di 12 appuntamenti che porterà Starikov ad esibirsi in molte città italiane e per molti festival. Starikov, già vincitore di numerosi Premi e in finale al Concorso Busoni, presenterà nei due concerti un programma di matrice tedesca da un trascrizione di Bach - Busoni alla Sonata op. 2 di Brahms passando per Beethoven con la Sonata op. 53 «Appassionata».

Non mancano un omaggio a Mozart a Rovereto, e a Riva un’incursione nel mondo chopiniano con il terzo Scherzo.