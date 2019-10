Niccolò Fabi: alla data di Trento del 19 dicembre, quasi sold out, si aggiunge quella dell' 8 gennaio

Niccolò Fabi concede il bis. E' infatti praticamente già sold out, solo una quarantina i biglietti ancora disponibili, il concerto del cantautore romano in cartellone per giovedì 19 dicembre all'Auditorium e per questo gli organizzatori, Fiabamusic in collaborazione con il Centro S.Chiara, hanno annunciato una nuova data del cantautore per mercoledì 8 gennaio nella stessa location di Trento. Una dimostrazione dell'attesa che circonda il ritorno live di Niccolò Fabi, con il tour aperto dalla date del 27 novembre a Cascina in Toscana, e di cui venerdì prossimo uscirà il nuovo album "Tradizione e tradimento". Un lavoro anticipato dal lancio di due singoli, "Io sono l'altro" e la scorsa settimana da "Scotta", accompagnati dai rispettivi videoclip.

Prima di una serie di sessions lungo il fiume, il video di "Scotta" è stato realizzato a Roma, sulle rive del Tevere, e vede la partecipazione di amici e musicisti di Niccolò (qui nella foto di Chiara Mirelli), alcuni dei quali hanno collaborato alla realizzazione del disco. «Scotta - ha spiegato l'artista capitolino - è la canzone che apre il disco. Quella che introduce il racconto e che soprattutto definisce la temperatura sia del narrato che del narratore. È caldo tutto ciò che è vivo e in movimento, fredda è la stasi. Scotta quello che contiene un'eccitazione o una vergogna, una tensione e un conflitto quindi un'infiammazione. La stessa febbre è in qualche modo la manifestazione della battaglia in atto tra il nostro sistema immunitario ed un ospite indesiderato. La via verso la cura». L'album "Tradizione e Tradimento", pubblicato anche in vinile da Polydor - Universal Music, è stato prodotto dallo stesso Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese e vede, in tre brani, la collaborazione della producer romana Costanza Francavilla. Già rivelata la tracklist che, oltre ai pezzi già usciti, contiene anche "Tradizione e tradimento", "A prescindere da me", "Amori con le ali", "I giorni dello smarrimento", "Nel blu", "Prima della tempesta" e "Migrazioni". I biglietti per la nuova data sono disponibili da oggi nei circuiti PrimiAllaPrima e Ticketone.