Il russo Vitaly Starikov si è aggiudicato il primo premio al concorso pianistico internazionale «Roberto Melini»; la giuria ha deciso di non assegnare il terzo premio ma di dare il secondo ex aequo alla statunitense Rachel Breen e all’italiano Elia Cecino.

Nella prova finale cameristica Starikov ha interpretato il Trio n. 3 op, 101 di Brahms, Breen e Cecino il Trio n. 1 op. 49 di Mendelssohn; il verdetto della giuria non sembra armonizzare con le preferenze del pubblico e degli operatori musicali, fatto sta che Rachel Breen ha fatto incetta di premi: a lei quello per la migliore interpretazione di un brano di Clara Wieck Schumann (offerto dalla famiglia Melini), il premio del pubblico e il premio speciale degli operatori musicali; Elia Cecino si è affermato come miglior concorrente italiano; a Viacheslav Ronzhin, Elia Cecino e Rachel Breen il premio offerto dalla Sat. Il presidente della giuria Roberto Cappello ha sottolineato l’alto livello dei concorrenti, dei quali ha lodato la serenità di giudizio e la competenza. Per il recital dei premiati, tenutosi ieri a Villa Sissi a Levico, in programma erano la Suite Francese n. 2 di Bach, «Pièces fugitives» di Clara Schumann (Breen), «Variations sérieuses» op. 54 di Mendelssohn (Cecino) e Preludio e Fuga BWV 532 di Bach-Busoni (Starikov).