Il duo formato da Tullio De Piscopo e Tony Esposito, The Comet is Coming, Cory Wong e Gary Bartz sono i protagonisti della prima parte di Jazz’About, rassegna curata da Denis Longhi e organizzata dal Centro S. Chiara, con quattro live fra Trento e Rovereto.



Obiettivo della quinta edizione della rassegna, che ha fatto registrare nelle ultime due una media di circa 3600 spettatori, è quello di offrire una panoramica sullo stato del jazz in questo terzo millennio con particolare attenzione alle contaminazioni sonore verso altri generi per fotografare, come negli scorsi anni, quella che viene definita come «Jazz Renaissance».



È il caso del progetto The Comet is Coming, che aprirà la rassegna domenica 27 ottobre, alle 21.30, al Teatro Sanbàpolis. Una formazione «che mira - ha spiegato Denis Longhi - a rompere gli schemi, a parlare musicalmente con l’anima e a farlo abbracciando, di volta in volta, le avanguardie sonore più viscerali, comunicative, contemporanee fino ad arrivare fino alla club culture. La loro più che musica è spesso una vera e propria psichedelia: un’ esperienza sensoriale fatta di coraggiose scelte armoniche e di una trascinante e sciamanica forza ritmica».



Sabato 16 novembre all’Auditorium Melotti di Rovereto spazio a Cory Wong, un chitarrista superbo nel disegnare un jazz in chiave funky : «La sua - ha evidenziato Longhi - è una tecnica strabiliante, una vera conoscenza anche degli alfabeti jazz e blues, con una naturale predisposizione a sedurre il pubblico, ad essere istrione, unendo doti tecniche di altissimo livello con la capacità di andare dritto all’obiettivo, al cuore e alla pancia di chi ascolta». Sempre il Melotti, sabato 23 novembre, ospiterà Gary Bartz, «grande vecchio del jazz» che ha suonato al fianco di Charles Mingus, Max Roach, Art Blakey ma soprattutto, negli anni ‘70, insieme a Miles Davis. Il suo nome è legato anche ai Ntu Troop in cui si univano soul, afro, jazz e funk. Dopo un relativo diradarsi degli impegni negli anni ‘80, Bartz ha ripreso la sua attività e per Jazz’About suonerà con i Maisha giovane collettivo londinese jazz-funk.



A chiudere il 2019 di Jazz’About, venerdì 20 dicembre al Sanbàpolis, sarà Tullio De Piscopo, un musicista che ha sempre saputo trovare il giusto equilibrio tra spettacolo e profonda conoscenza tecnica, tra voglia di comunicare e capacità di rispettare regole, radici, intensità. Negli anni ‘70 il suo nome si è legato ai leggendari Napoli Centrale mentre nei decenni successivi si è imposto come solista, band leader, turnista di extralusso e oggi con live che spaziano, con spirito mediterraneo, fra diversi universi sonori. Al suo fianco in questo progetto, in cui si rende omaggio anche a Pino Daniele, un altro fuoriclasse della musica napoletana come Tony Esposito.



Tariffe agevolate per chi acquista i biglietti in prevendita, con prezzi fra 15 e 20 euro, riduzione per gli Under 26 da 12 a 15 euro. I biglietti si potranno acquistare la sera del concerto con tariffe che variano dai 20 ai 25 euro.