Concerto per due violini del Duo Franco Mezzena e Patrizia Bettotti, questa sera a Trento alle ore 20.30, nella sala di Rappresentanza del Palazzo Geremia.



L’iniziativa è organizzata per sostenere l’attività del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige, che da 16 anni fornisce un aiuto concreto alle famiglie bisognose del territorio, secondo l’idea del “condividere i bisogni per condividere il senso della vita”.



Franco Mezzena, nato a Trento, ha studiato con Salvatore Accardo. La sua attività come solista e in varie formazioni da camera lo vede presente nei più importanti teatri e ospite nei principali festival di tutta Europa e in Giappone, Africa, Stati Uniti, Centro e Sud America.

Patrizia Bettotti si diploma al Conservatorio di Trento con il massimo dei voti e si laurea con lode al conservatorio di Firenze. Svolge attività solistica e cameristica ed ha effettuato tournèe in Europa, Africa, Giappone, Cina, Stati Uniti, Centro e Sud America.



I percorsi individuali e le reciproche esperienze solistiche e cameristiche convogliate nel Duo, hanno portato questa insolita formazione ad un livello di eccellenza.



L’evento è promosso dal Banco Alimentare del Trentino Alto Adige onlus e vuole esprimere il desiderio che anima la sua opera e tutte le persone che la sostengono: fare e comunicare un’esperienze di bene, di bellezza e di armonia. L’ingresso è gratuito con offerta libera a sostegno dell’attività del Banco Alimentare del Trentino Alto Adige.