«Mi piacciono le canzoni di Emma Marrone, andrei ad un suo concerto, a prescindere dalle idee. Anzi, le faccio un grosso in bocca al lupo. Le manderò un mazzo di fiori». Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Skytg24, dopo le polemiche sugli attacchi via social da parte di leghisti alla cantante, che in passato aveva criticato il leadel del Carroccio.

La malattia di Emma e gli attacchi da lei ricevuti da parte degli odiatori sono entrati dunque nel dibattito politico. L’ex premier Matteo Renzi, oggi leader di Italia Viva, ha preso posizione: «La cantante Emma Marrone, donna capace di dare un messaggio bellissimo contro gli odiatori di professione sta combattendo una battaglia contro un serio problema di salute. E cosa fanno gli haters? La attaccano per le sue posizioni politiche. Ci sono delle persone piccole e meschine che usano i social per diffondere odio. Vorrei che a Emma arrivasse l’abbraccio di tutte le persone perbene di questo Paese. Non cederemo mai alla cultura della violenza verbale e dell’odio ad personam».