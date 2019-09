Michele Cristoforetti, uno dei più conosciuti ed ispirati cantautori della scena trentina, ha firmato per l’etichetta milanese Dream Records.Cristoforetti entra così nella scuderia artistica della nota label italiana con la quale farà uscire le sue nuove produzioni.

Gianluca Belmonte, produttore discografico e titolare della Dream Records, racconta così l’inizio di questa collaborazione: "La nostra etichetta compie un importante opera di scouting, svolta da alcuni dei nostri addetti e guidata da Gloria Finazzi, alla scoperta di talenti su tutto il territorio nazionale. In questo contesto abbiamo scoperto Michele Cristoforetti un cantante che mi ha subito colpito per la sua timbrica incisiva e profonda insieme che mi ha ricordato il miglior Umberto Tozzi , con sfaccettature e venature nella voce ancora più diverse capace di renderlo ancor più originale".

"Da qui la decisione - evidenzia Belmonte - di convocarlo nella nostra sede a Milano e dopo esserci conosciuti di persona, confrontandoci schiettamente su idee e progetti, abbiamo deciso di iniziare questo rapporto di collaborazione e siamo felicissimi che Michele Cristoforetti sia ora nella famiglia della Dream Records".

I primi step legati a questa nuova avventure di Michele Cristoforetti si legano ad un contesto prestigioso come Sanremo Giovani: "Presenteremo un nuovo brano di Michele per le selezioni di Sanremo Giovani e fra i tanti progetti legati al suo nome ci sono anche quelli legati alla dimensione live fra cui alcuni in cui farà da spalla ad artisti importanti della musica leggera italiana fra cui anche Gatto Panceri".

Comprensibile la soddisfazione del musicista di Avio per questo importante sodalizio artistico: “Devo essere sincero – sottolinea Michele Cristoforetti – la Dream Records ci ha coccolati per un bel po' anche attraverso l’azione di Gloria Finazzi che ci ha contattati esprimendo il suo apprezzamento per la mia musica, la scrittura e la forte presenza live”.

Da lì la scelta di Michele Cristoforetti di firmare per la Dream Records negli uffici dell’etichetta proprio dietro il Duomo di Milano. “A convincermi a fare il grande passo anche l’entusiasmo e la serietà che mi ha trasmesso Gianluca Belmonte anima delle Dream Records. Una persona fortemente coinvolta in ogni progetto di ogni suo artista con una dedizione ed una passione che mi ha conquistato così come nel caso di Michele Soini addetto alla parte legare dell’etichetta”.

Per Michele Cristoforetti e per i musicisti della sua band live i Kascade, leggasi Davide Dalle Vedove, Michele Rossi, Alessandro Piva e Francesco Rudari, si apre ora un periodo davvero intenso da trascorrere anche nei famosi studi di registrazione “Massive Arts Milano” dove si registrano gli artisti della Dream Records e dove hanno lavorato anche big della musica italiana ed internazionale come Vasco Rossi, Riccardo Cocciante, Luca Carboni e Skin giusto per citarne alcuni.