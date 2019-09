«Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima».

Dai profili social del programma che l’ha lanciata, «Amici», arriva per Emma Marrone l’abbraccio più forte, quello di Maria De Filippi. Ieri mattina la cantante dal suo account aveva annunciato di doversi prendere una pausa, per motivi di salute.

«Cara Emma - esordisce la De Filippi nella sua lettera aperta - immagino che quello che sto scrivendo tu lo sappia già. Lo sai perchè sono passati dieci anni da quando hai cantato davanti a me una canzone della Nannini e da allora non ci siamo mai perse. Il bene non si perde, i sentimenti se sono veri vivono e sopravvivono anche se non ci si vede quotidianamente».

«Ci sei, ci sei stata - aggiunge - e so che ci sarai sempre nella mia vita, me lo hai dimostrato ogni volta che avevo bisogno di te e ti chiamavo. So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza e, come diceva mia madre, “verba volant scripta manent”, io se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre».