C’è la voce della cantante trentina Eleonora Merz a segnare le melodie dei Trerose, la band di base a Modena che ha vinto il «Premio Ronzani» in occasione delle finali del 31° concorso Rock Targato Italia.

Dal 10 al 12 settembre, al Legend Club di Milano, gruppi provenienti da tutta Italia, come da tradizione per il contest creato da Francesco Caprini. I favori del pubblico sono andati ai milanesi «Geyser» mentre lo speciale riconoscimento intitolato alla memoria di Stefano Ronzani, per premiare la proposta che sa distinguersi per originalità o importanza dei contenuti, è andato ai Trerose «Per la loro proposta minimale, ben sostenuta dalla voce femminile, capace di unire un approccio musicale moderno e tematiche ampiamente presenti nel sociale e nella società civile».

I Trerose guardano ad un immaginario che si muove fra pop-rock dalle sonorità scure e romantiche, rigorosamente in lingua italiana. Una miscela nata dall’incontro della voce di Eleonora Merz, trentina che oggi vive a Povo, le chitarre di Pino Dieni (già compositore e musicista con Mara Redeghieri e membro del Robert Fripp’s Guitar Circle) e il basso di Fabiano Spinelli. Nel 2015 i Trerose registrano numerose tracce, tra le quali l’artista Umberto Maria Giardini in qualità di produttore artistico sceglierà 9 brani per la produzione del loro primo cd. Alla fine del 2018 è uscito «Pop Noir» che ha ricevuto ottime recensioni ed è stato presentato in un mini tour grazie alla proficua collaborazione con Samuele Lambertini alla batteria e Davide Borelli alle tastiere. Il premio servirà alla band per trovare ulteriori stimoli alla registrazione del secondo album sempre con Elenora Merz.