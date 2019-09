Ringo Starr, arriva il nuovo album “What’s my name”

Ringo Starr annuncia il suo 20° album in studio, What’s My Name, che uscirà per Universal Music il 25 ottobre. What’s my name è l’ultimo di una serie di dischi che l’ex Beatle ha prodotto nello studio della sua casa di Beverly Hills, con un cast d’eccezione di musicisti e amici.



Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Dave Stewart, Benmont Tench, Steve Lukather, Nathan East, Colin Hay, Richard Page, Warren Ham, Windy Wagner e Kari Kimmel sono solo alcuni di chi ha collaborato alle registrazioni.



«Non ho più voglia di stare in uno studio di registrazione ‘vecchio stile’, davvero - spiega Starr -. Ne ho abbastanza delle grandi vetrate e di quella ‘separazione’. Siamo tutti insieme lì, chiunque io inviti. È un club, il più piccolo della città. E amo questa cosa, essere a casa, poter dire ciao a Barb, fa bene a me e alla musica».