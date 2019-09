Un colorato, gioioso jukebox live. Malika Ayane l’aveva preannunciato. Ma non avrebbe mai pensato che a scegliere assieme a lei le canzoni, all’ombra delle Pale di San Martino per il gran finale dei Suoni delle Dolomiti 2019, ci fossero oltre seimila persone.

«La protezione civile, che con vigili del fuoco, soccorso alpino e guide alpine, croce rossa, ci accompagna ogni anno tutta l’estate, ne ha contare quasi settemila» ha spiegato Chiara Bassetti di Trentino Marketing soddisfatta di questa primo sconfinamento della kermesse nel mese .

«È come fosse il mio compleanno , che regalo», ha commentato la 35enne cantautrice milanese che è ritornata ai Suoni dopo sette anni e ha infiammato il pubblico sotto il sole che hanno baciato i prati attorno a Villa Welsperg, a Tonadico.

Grintosa come sempre e allo stesso tempo delicata, Malika Ayane ha spiazzato fin dal suo arrivo sul “palco” tra conifere e noccioli, con un paio di stivaloni bordeaux. Aggressivo, ma portati con la raffinatezza che le è propria e ben studiati per sposarsi con il look della sua band, in giacche vinaccia.

Colorato dunque più che mai, il jukebox dal vivo, con la maggior parte dei brani dell’ora e mezza di concerto scelti assieme al pubblico con l’artista che ha invitato a scegliere i pezzi meno noti, «che tanto quelli (Foglie, Senza sul serio, Ricomincio da qui, La prima cosa bella, Sospesa, Blu, Tempesta, tutti apprezzatissimi, ndr) arrivano lo stesso». È stato così possibile gustare anche pezzi come Nodi, Cos’hai messo nel caffe, una sensuale Imprendibile.

Tutto con soltanto il cielo, sopra Malika e il suo pubblico. Con un arrivederci ai Suoni 2020.