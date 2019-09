Ultima data estiva per il TrentinoInJazz oggi con il nuovo appuntamento del TrentinoIn Jazz Club.

Il progetto multirazziale del pianista Stefano Raffaelli, tra jazz ed elettronica, vedrà sul palco Raffa & The BlueBirds Lab alle ore 21.30 al Circolo Operaio Paganini in Via S. Giovanni Bosco 5 a Rovereto.

Raffa & The BlueBirds Lab, ovvero Stefano Raffaelli (piano e live electronics), Nana Kofi Motobi (freestyle), Sehrat Akbal (voce/baglama), Bbeta (live electronics) e Carlos Pinheiro (sax).

Bluebirds Lab è il nuovo progetto del pianista trentino Stefano Raffaelli. Un vero e proprio laboratorio sonoro che indaga e sperimenta connessioni tra ambito elettronico, jazz e musica popolare. I musicisti partecipanti sono in continua turnazione, per togliere qualsiasi certezza e stabilità ai risultati di volta in volta raggiunti, e nella certezza che incognita e movimento possano generare stimoli creativi inconsueti.

È un progetto multiculturale e multirazziale, che vede la presenza di figure straniere quali il rapper africano Nana Kofi Motobi, il kurdo Serhat Akbal (Kurdistan), il sassofonista portoghese Carlos Pinheiro.

Il prossimo appuntamento è in programma giovedì 26 settembre a Rovereto, alle ore 21.30 sempre al Circolo Paganini, con Mack, vortice di hip hop ed elettronica formato da tastiere galleggianti, bassi profondi, tessiture ritmiche e freestyle rap: Federico Squassabia, tastiere; Marco Frattini, batteria; Mattia Matta Dallara, campioni, elettronica.