Non è un’edizione qualsiasi quella targata 2019 per il «Vartalent». Il Festival canoro d’Italia creato da Marco Consoli celebra infatti la sua decima edizione in due serate al Sociale, il 27 e 28 settembre, con inizio degli spettacoli alle 20.30, per due eventi già fin d’ora all’insegna del tutto esaurito.



L’obiettivo della decima edizione del concorso «Vartalent X» è quello di proporre uno spettacolo di livello qualitativo elevato e insieme una grande festa celebrativa, a partire dal nome che, a differenza delle edizioni precedenti, presenta una «X» a simboleggiare l’importante traguardo raggiunto. Venerdì 27 si ascolteranno per la prima volta i 16 cantanti in gara, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, selezionati da Andrea Verde e Marco Consoli e nello stesso tempo si racconteranno i primi 10 anni di storia di Vartalent con molti dei protagonisti delle passate edizioni presenti in teatro.



Dopo otto anni di conduzioni quest’anno non sarà più Luiz Henrique Belmiro a condurre gli show: a prendere in mano le redini dello spettacolo sarà infatti Monica Barreca in rappresentanza di una nuova partnership di Vartalent per la valorizzazione e circuitazione degli artisti in eventi e manifestazioni territoriali ed extra regionali, affiancata dallo stesso Consoli e da Filomena Cibellis. In giuria, al fianco di Marco Consoli, Sabrina Modena (cantante lirica e vocal coach) e Luca Sala (autore vincitore di un Festival di Sanremo) più un quarto giudice a sorpresa, mentre nel ruolo di assistente di giuria ci sarà Katia Ciurletti.



Sul palco nella semifinale di venerdì 27 ci saranno due rappresentanti del Trentino, Silvia Merlo e Mario Tomasoni, insieme ad Alice Cascitelli e Francesco Santoro (Molise), Debora Anzilli (Puglia), Federica Morosati (Veneto), Sara Ridolfi e Lisa Coppa (Alto Adige), Giulia Toschi (Emila Romagna), Chiara Melzi e Martina Pecoraro (Lombardia), Arianna Perzoni (Veneto), Antonio Straface (Germania), Giuseppe Oppedisano (Pimonte), Simone Stefanucci (Lazio) e Inay (Basilicata).



Raddoppia il momento fashion: saranno due per serata le uscite delle modelle Over 40 mentre sul palco sfileranno anche modelli maschi. Per i due show del decennale Vartalent punta anche su una dimensione decisamente glamour: «Le due serate al Sociale - ha spiegato il patron Consoli - saranno all’insegna del glamour per un vero e proprio Met Gala in cui il pubblico sarà protagonista alla pari degli artisti che si esibiranno sul palco. Anche per questo, come si comprende fin dagli inviti è consigliato un dress code elegante per tutti i presenti».