Choro e samba con Yamandu Costa a Malga Vagliana

Ai quasi 2mila metri di Malga Vagliana, oggi alle ore 12 l’evento conclusivo della Campiglio Special Week con il fuoriclasse brasiliano Yamandu Costa che imbraccia la chitarra a sette corde, strumento tipico del Paese carioca usato soprattutto nel samba e nel choro. Yamandu Costa si è avvicinato sin da giovanissimo alla chitarra a sette corde crescendo nell’ambiente favorevole di una famiglia dedita alla musica con la madre Clari Marcon, cantante, e con il padre Algacir Costa, chitarrista e trombettista.



A diciassette anni si guadagna un posto nel mondo della musica come rivelazione della chitarra brasiliana quando si esibisce a San Paolo al Circuito culturale della Banca del Brasile. Da allora si sono susseguiti riconoscimenti nazionali e internazionali: nel 2010 il suo lavoro “Luz da Aurora” è stato candidato al Grammy Latino, nel 2012 ha vinto a Cuba il Premio Internazionale del Cubadisco con “Mafuá” e una menzione al premio Alba con il lavoro “Lida”. Il suo repertorio spazia dal choro al samba, fino alla musica della sua terra natale, quel Rio Grande do Sul dove la prossimità col confine argentino produce commistioni sonore di grande originalità e fascino. Yamandu si è esibito praticamente in tutto il mondo e ha collaborato come solista con importanti orchestre sinfoniche come l’Orchestre de Paris e l’Orchestre National de France diretta da Kurt Masur.



Il luogo del concerto è raggiungibile da Passo Campo Carlo Magno con telecabina Grostè fino alla stazione intermedia e poi a piedi seguendo le indicazioni del Festival in 30 minuti di cammino, dislivello 50 metri, difficoltà E; oppure da Passo Campo Carlo Magno a piedi, per la strada forestale che costeggia il laghetto del campo da golf e, dal bivio per Malga Montagnoli, seguendo le indicazioni in 2 ore di cammino, dislivello 330 metri, difficoltà E. In caso di maltempo, il concerto si terrà alle 21 al PalaCampiglio di Madonna di Campiglio con biglietti distribuiti, fino ad esaurimento posti, dalle ore 19.