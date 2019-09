Da oggi iscrizioni aperte per Rock Time

Al via oggi le iscrizioni, a carattere gratuito, per la dodicesima edizione del contest musicale Rock Time rivolto alle band e agli artisti solisti del Trentino Alto Adige.



È aperta quindi la sfida per la successione nell’albo d’oro del concorso al cantautore roveretano Davide Prezzo vincitore della passata edizione. Le selezioni live di Rock Time si svolgeranno al White Cafè di Pergine fra novembre e gennaio 2020 e dopo una prima fase prevedono due semifinali e la finalissima. Rock Time è un concorso che ha come suo primo obiettivo quello di legare i tre decenni degli anni ’60, ’70 e ’80 del secolo scorso alla realtà musicale del terzo millennio con un filo conduttore fatto di note, suoni e di diverse sensibilità artistiche.



Punto fondamentale è l’esecuzione da parte degli iscritti di almeno due o tre brani a scelta di artisti italiani e internazionali di ogni genere musicale. Massima la libertà d’interpretazione: ogni brano può essere riletto a piacere in modo tale da conferire un contorno originale ed ogni gruppo o artista solista avrà a disposizione per la sua esibizione live un tempo tra i 30 o 40 minuti. Ad organizzare «Rock Time» è l’associazione Street Music di Rovereto, guidata da Dario Turco, con la collaborazione di Switchradio.it e di Max Bendinelli con la sua Mecvideo che metterà in palio tre premi a partire dal primo che consiste nella realizzazione gratuita di un videoclip dal valore commerciale di 800 euro.



La giuria conferirà inoltre un riconoscimento speciale con un buono di 100 euro da spendere da Iiriti Music Store al Rovercenter di Rovereto. Le iscrizioni si possono effettuare su switchradio.it fino alla mezzanotte di domenica 8 ottobre compilando il modulo on line che prevede l’indicazione di una biografia esaustiva, di una foto, degli estremi per i contatti e di una scheda tecnica. In alternativa si può inviare una mail a associazionestreetmusic@gmail.com.