La rassegna «Contrada larga» si chiude questa sera a Trento con il Gran Concerto di Francavilla Fontana. Ultimo sipario per la serie di appuntamenti che anche quest’anno hanno animato l’estate cittadina con la grande musica, un modo diverso per vivere Trento nelle lunghe serate estive.



Oggi, 27 agosto alle ore, 21 nel cortile interno delle scuole Crispi Bonporti (in via San Giovanni Bosco) il finale della stagione è affidato al Gran Concerto Musicale Municipale “Città di Francavilla Fontana”, una formazione centenaria, legata alla storia della città e della Puglia. Agli albori dell’Ottocento era già un’affermazione artistica degna di nota. Il “Concerto” ha raggiunto grandi successi dalla sua ricostituzione nel 1958, quando la direzione fu affidata al maestro Salvatore Serra, coadiuvato dalla figlia Alba.



Dal 1995 la direzione del complesso è affidata a Ermir Krantja, direttore della Radio-Televisione albanese e del Teatro dell’Opera di Tirana, maestro stimato in Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia ed in numerose città italiane. Sotto la sua direzione, il “Concerto” vince il Festival dei Due Mondi di Spoleto e il Festival delle Bande di Atessa. Nel 2000 il Presidente della Repubblica consegna al “Concerto” la Coppa d’argento. Nel 2018 viene conferita la cittadinanza Onoraria di Francavilla Fontana al Maestro Ermir Krantja per i suoi 25 anni alla guida del complesso cittadino. Caratteristica del “Concerto” è la dotazione di un organico capace di proporre musica colta, sinfonica e operistica, con una grande qualità e complessità di repertorio. Il prezzo d’ingresso è 5 euro il biglietto intero e 3 euro quello ridotto (per i ragazzi fino a 15 anni).



La cassa aprirà un’ora prima dello spettacolo. Prevendite presso le Casse rurali del Trentino o su www.primiallaprima.it. In caso di pioggia il concerto verrà ospitato all’Auditorium Santa Chiara.

Per ulteriori informazioni: Ufficio relazioni con il pubblico - numero verde 800 017615; Centro servizi culturali S. Chiara - n. tel. 0461 213834, n. verde 800 013952.