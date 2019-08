I fans sono già arrivati alla partenza della funivia di Plan de Corones per ritirare i biglietti del mega concerto di Jovanotti, data che avrebbe dovuto concludere il Jova Beach Party, ma alla quale si è aggiunta quella del 7 settembre a Montesilvano (Pe) per recuperare la data di Vasto che era stata annullata per motivi di sicurezza.

Nonostante il sabato da "bollino nero" e l'attesa di ben 25mila persone al concerto, a Brunico il traffico questa mattina presto era ancora scorrevole, ma ora si stanno formando le code e c'è affollamento agli impianti per ritirare il biglietto e il braccialetto per il concerto.

La nebbia della mattinata si sta diradando ed è spuntato il sole.

La musica inizierà alle 14. Il concerto di Jovanotti alle 18.

Tra chi è arrivato presto per conquistare i posti migliori sotto il palco ci sono molti trentini.