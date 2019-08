Alba Leng lancia il singolo “A Bit Of Your Love “ con il video girato a Forte Sebastiano

Torna in azione con un nuovo singolo Alba Leng la giovane dj e producer trentina.

Le note sono quelle del singolo “A Bit Of Your Love” accompagnato da un video girato in una location molto suggestiva come quella del Forte Sebastiano (conosciuto anche come Forte Cherle), fortificazione militare costruita tra il 1911 e il 1913 dall'esercito austriaco e situata nella zona dell'altopiano di Folgaria ad un'altitudine di 1.445 metri.

Nel video, diretto da Ago Carollo per Everness, come sottolineano le note che lo accompavnano: “Il prisma della musica di Alba Leng riflette con una nuova prospettiva l’eredità culturale di questo luogo storico e le luci del tramonto creano un effetto suggestivo ed unico”.