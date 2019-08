Due serate sul mito Pink Floyd

Due serate dedicate alla leggenda dei Pink Floyd fra parole e musica per inaugurare un nuovo spazio dedicato agli spettacoli e agli eventi.

Si terrà nella location della Fly Music Arena, in località Aquaviva a Besenello, il doppio appuntamento delle Pink Floyd Nights il 13 e 14 settembre, alle 21.30, con la band dei Sound Project e due fra i più noti giornalisti italiani in ambito musicale, Ernesto Assante e Gino Castaldo. Si alza il sipario su uno spazio, creato da Michele Moschetta con la sua Fly Music, che vuole diventare un nuovo punto di riferimento per il mondo della musica e dell’intrattenimento in generale per il Trentino Alto Adige.



Venerdì 13 settembre spazio a Lezioni di rock: Pink Floyd in quadrifonia in cui Assante e Castaldo, del quotidiano La Repubblica, racconteranno la storia della band inglese attraverso i dischi, le curiosità, gli aneddoti e i testi, guidando il pubblico nell’ascolto di opere che fanno parte della storia della musica. Punta di diamante della conferenza - spettacolo è rappresentata dai Pink Floyd in quadrifonia, con un ascolto guidato di «The Dark Side of the Moon», capolavoro della musica rock che, grazie alla tecnologia quadrifonica, offrirà un viaggio, nei suoni di quello che è stato definito come «il disco perfetto». Il pubblico sarà letteralmente circondato dalle note e dagli effetti acustici che rivoluzionarono la musica nei primi anni Settanta, in un’esperienza che si annuncia totalmente coinvolgente.



Sabato 14, sempre alle 21, spazio ai Sound Project con il loro tributo ai Pink Floyd: la nota cover band che negli ultimi anni ha puntualmente fatto registrare sold out all’Auditorium torna in Trento per l’ultima tappa del «Summer Tour 2019», riproponendo lo spettacolare show di suoni, luci e proiezioni alla Fly Music Arena dotata delle più innovative tecnologie multimediali. La continua ricerca storiografica, unita allo studio approfondito delle sonorità floydiane, ha permesso ai Sound Project di perfezionare il repertorio proposto rendendolo sempre più fedele a quello originale della mitica band inglese, con brani tratti dai primi anni della psichedelia fino al periodo post Roger Waters.



Una cura particolare viene riservata alla ricerca fedele dei suoni eseguiti tutti dal vivo e senza basi pre-registrate, qualità fondamentale per la riproduzione delle magiche atmosfere che avvolgono i live del gruppo britannico. La chitarra solista è affidata a Luca Pesaresi, a Massimo Marzaloni quella effettistica, che contribuisce, insieme alle tastiere, ai sintetizzatori e all’hammond di Claudia Ciuffoli, all’evocazione delle atmosfere dei Pink Floyd. La ritmica è curata da Marco Calabrese alla batteria, Andrea Rossi al basso e Luca Marzaloni che, oltre alle percussioni, si dedica anche al sax e ai sintetizzatori. Leonardo Bollini è voce solista, Sophie Rossini, Gloria Trotta e Margot Trotta le voci dei cori.



La regia audio è affidata a Stefano Corrias, produttore e sound engineer, che vanta collaborazioni con artisti nazionali e internazionali mentre light e laser show sono curati da Nicola Notari e Andrea Vesnaver. Biglietti in prevendita, con posti seduti e numerati, da mercoledì 14 agosto, alle ore 10, nel circuito PrimiAllaPrima, www.primiallaprima.it.