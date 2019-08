A due anni dal bellissimo «‘O Sanghe» (vincitore della Targa Tenco nel 2017 nella sezione album in dialetto), e dopo oltre 200 concerti in Italia ed Europa, James Senese presenta oggi a Torbole, alle ore 21 in Piazzetta Lietzmann, il doppio cd live Aspettanno ‘o tiempo.

Nella tappa di Torbole del Garda Jazz Festival, il concerto di James Senese Napoli Centrale vede Senese al sax, Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso e Agostino Marangolo alla batteria. In caso di pioggia, il concerto si terrà al Teatro della Comunità a Nago. L’ingresso è libero.

«Aspettanno ‘o tiempo» - argomentano gli organizzatori - è il disco che consacra James Senese come uno dei più grandi musicisti italiani degli ultimi cinquant’anni. E proprio questa cifra ricorre con questo doppio album live ed antologico insieme, prima volta di entrambe le cose per Senese.

Nei cinquanta anni di carriera, passando per i seminali Showmen, i Napoli Centrale (tuttora la formazione che lo identifica), le collaborazioni con l’amico indimenticabile Pino Daniele, James Senese a 73 anni compiuti detta ancora la linea musicale per tutti quegli artisti che vogliono fare della coerenza e del bisogno espressivo i propri riferimenti. Tutto quello che dalla fine degli anni Sessanta ad oggi è passato fra i vicoli di Napoli gli deve qualcosa.

Nel disco la band eccezionale che è già da tanto il cuore di Napoli Centrale: Ernesto Vitolo alle tastiere, Gigi De Rienzo al basso, Agostino Marangolo alla batteria, sodali di altissimo livello, che sono, non a caso, la medesima band – Senese compreso – che rese capolavoro un disco come «Nero a metà» di Pino Daniele.

Il programma aggiornato del Garda Jazz Festival, con le schede degli artisti, è disponibile sul sito www.gardajazz.com. Sulla pagina Facebook “Garda Jazz Festival” si trovano ogni singolo concerto e questo è il canale utilizzato in via preferenziale per il caricamento in tempo reale di fotografie e video, nonché per le comunicazioni sull’eventuale spostamento dall’aperto al chiuso in caso di maltempo.