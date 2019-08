Jova Beach Party chiude il 21 settembre a Linate

«Cercheremo di rendere i biglietti validi per un’altra occasione più vicina possibile ad Albenga che possa comunque accontentare il pubblico ligure, lombardo e piemontese».



Jovanotti l’aveva assicurato e ora la promessa è mantenuta. Dopo l’annullamento della data ligure (colpa delle mareggiate che si sono mangiate 12 metri di spiaggia, rendendo impossibile di fatto la realizzazione del Jova Beach Party), è arrivata la conferma di una nuova data: il 21 settembre all’aeroporto milanese di Linate (chiuso per lavori i ristrutturazione). Certo, la vicinanza con Albenga è relativa, e spiaggia e mare bisognerà un po’ immaginarli, ma il pubblico tra Liguria, Piemonte e Lombardia ora avrà la sua occasione per partecipare alla festa dell’estate. Il Jova Beach Party dunque abbandona i litorali e chiuderà così la sua stagione, che forse si è rivelata più impegnativa del previsto, tra polemiche ambientaliste, mareggiate, perplessità delle amministrazioni comunali, con un vero e proprio happening nell’ultimo giorno d’estate. «JBP è la cosa più bella del mondo perché rompe gli stereotipi, abbatte steccati, apre passaggi, mostra possibilità e costruisce un racconto spontaneo e complesso, vero e molto vitale», aveva detto l’artista, sempre pronto a offrire qualcosa di nuovo al suo pubblico.



Quella del 21 settembre sarà una lunga giornata di musica, con il via già dal primo pomeriggio e fino a notte fonda, nel prato, tra torre di controllo e pista di decollo.



È la prima volta che lo scalo milanese ospita un evento musicale, “la città invisibile” di Jovanotti (in Italia, sono passati alla storia gli show degli U2 all’aeroporto di Reggio Emilia e in quello dell’Urbe a Roma nel 1997, e i tre di Ligabue sempre al Campovolo di Reggio Emilia nel 2005, 2011, 2015).



I biglietti della tappa ligure (il cui rimborso è già stato attivato) saranno validi per questo ultimo appuntamento. Per i bambini è previsto il biglietto gratuito con capienza limitata (info a milanojovabeachparty@tridentmusic.it). I biglietti saranno disponibili dal 6 agosto.