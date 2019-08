Dvorák e Mozart con la Haydn per «Kawai a Ledro»

C’è attesa in Valle di Ledro per il concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento che mercoledì 7 agosto si esibirà al centro culturale di Locca, nell’ambito della manifestazione di musica classica Kawai a Ledro, presentata al Museo delle palafitte con l’esibizione pianistica di Davide Cabassi e Tatiana Larianova.



È la Boemia, con la sua tradizione musicale, il tema dominante di Kawai a Ledro 2019, kermesse rivolta in particolare al pianoforte e alla musica classica, giunta alla 15ª edizione. Nel centenario del rientro in patria degli esuli ledrensi, deportati in Boemia durante la Prima Guerra Mondiale, il titolo della rassegna è «La Boemia ed il nuovo mondo», che sintetizza i contenuti artistici della rassegna ed il “nuovo mondo” che oltre un secolo fa accolse i cittadini della Valle di Ledro, allora estremo lembo meridionale dell’Impero Austro-Ungarico; un po’ come avvenuto per il celebre compositore boemo Antonin Dvorak, accolto dalla città di New York per diventare uno dei più pregiati fautori della scuola musicale americana.



«Kawai a Ledro» è artisticamente affidata a Davide Cabassi, protagonista fin dalle prime edizioni come pianista, didatta, divulgatore e organizzatore.



Il concerto del 7 agosto, al Centro culturale di Locca, alle ore 21, vedrà l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Roberto Cominati pianoforte, Nicola Paszkowski direttore, proporre pagine di Dvorák e Mozart.

I successivi appuntamenti si protrarranno sino al 24 agosto.

Giovedì 8 agosto a Pieve, al Museo Foletto alle ore 20.30,

Musica “Felina” con «Il gattolico praticante» di Alberto Mattioli e venerdì 9 agosto a Locca, alle 21, Gran Galà Kawai con il Roberto All Star Piano Team: Maurizio Baglini, Davide Cabassi, Michele Fedrigotti, Ingrid Fliter, Carlo Guaitoli, Enrico Intra, Tatiana Larionova, Luca Trabucco



Martedì 13 agosto, sempre a Locca alle 21, sul palco saliranno il Corpo Bandistico della Valle di Ledro, Andrea Rabaudengo, pianoforte; Anton Dressler, clarinetto (musiche di Bernstein, Horowitz, Gershwin).

Il 16 agosto Luca Schieppati, pianoforte, e Külli Tomingas, mezzosoprano si esibiranno in brani di Liszt e Gershwin mentre dal 18 al 25 agosto si terrà il settimo Campus musicale estivo Kawai a Ledro. I pianisti protagonisti del campus si esibiranno al Rifugio Pernici, alla Bocca di Trat, il 21 agosto alle 15.