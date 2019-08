Double Cut stasera al Garda Jazz Festival

Oggi, 6 agosto il Garda Jazz Festival fa tappa alla Rocca di Riva del Garda, dove alle ore 21 suonano i Double Cut (foto), ovvero Tino Tracanna (sax soprano, tenore e baritono), Massimiliano Milesi (sax tenore e soprano), Giulio Corini (contrabbasso) e Filippo Sala (percussioni).



Double Cut nasce dall’incontro fra Tino Tracanna e Massimiliano Milesi nel Dipartimento jazz del Conservatorio di Milano. Il loro pensiero musicale si muove liberamente fra rielaborazioni di classici del jazz passando a evocazioni popolari e a brani originali, per fare da sfondo a improvvisazioni libere da appartenenze di genere. Tracanna è stato del quartetto di Franco D’Andrea dai primi anni ’80 al 1990. Dal 1983 fa parte del quintetto di Paolo Fresu, con il quale vince numerosi premi. Ha al suo attivo numerosi progetti discografici e più di un centinaio di incisioni realizzate come solista.



Massimiliano Milesi è membro della Contemporary Orchestra di Giovanni Falzone e fondatore del collettivo Res. Dal 2014 è membro dell’orchestra europea di Wayne Horvitz. È annoverato nella classifica Top Jazz Nuovi Talenti dalla rivista Musica Jazz. Giulio Corini è considerato tra i più interessanti improvvisatori della nuova scena jazzistica italiana. Filippo Sala dal 2007 fa parte del gruppo percussioni in movimento Dadadang, col quale si è esibito in diverse città europee. È membro fondatore del collettivo Res.



Biglietto 10 euro (ridotto).