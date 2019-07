Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, Vito Cusumano, ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la manifestazione «Jova beach party 2019», organizzata da Skirama Plan de Corones il prossimo 24 agosto nell’omonima località montana altoatesina.

In previsione della notevole affluenza di spettatori - stimata in 26.000 persone - il ministero dell’Interno ha impartito specifiche direttive in materia di sicurezza che sono già state portate all’attenzione dell’ente organizzatore nelle precedenti riunioni di coordinamento del 29 maggio, 27 giugno, e 17 e 18 luglio scorsi.

Tra i temi di maggiore rilievo le fasi di afflusso e deflusso degli spettatori che avverranno con le cabinovie a Perca, Riscone, San Virgilio di Marebbe e Valdaora, oltre che le inevitabili ripercussioni sulla mobilità stradale e ferroviaria.

Dai dati statistici, si stimano infatti in quella data 22.000 partenze e 17.000 arrivi circa in Alto Adige che si sommeranno agli spettatori del concerto, circa l’80% dei quali ha acquistato il biglietto al di fuori della provincia di Bolzano.

Sarà quindi costituito il Centro operativo misto per il monitoraggio e la gestione degli interventi necessari, tenuto conto che la manifestazione coincide con una giornata di traffico da ‘bollino nerò sulla A22 e del consueto massiccio afflusso di visitatori nelle numerose località della Val Pusteria.