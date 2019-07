Non si può certo dire che sia partito sotto il segno dello stellone lo Stif Sound: dopo la cancellazione del concerto di Cristiano De Andrè è arrivata ieri la notizia che anche il live dei Subsonica, previsto il 2 agosto al Parco delle Leggende a Castellano, è saltato.

Un “uno due” ad effetto per la prima edizione di una kermesse che mirava a diventare il «più grande festival musicale del Trentino». Se nel caso di De Andrè la Showtime Agency, in prima fila nell’organizzazione dello Stif Sound, aveva legato, in maniera plausibile, il mancato arrivo del cantautore all’evento di fine luglio all’Arena di Verona con la Pfm, per i Subsonica ci si è affidati ad un comunicato piuttosto stringato: «Siamo spiacenti di comunicare che il concerto dei Subsonica previsto il 2 agosto a Castellano è stato cancellato per motivi tecnici da non attribuire alla band».

Fra l’altro i Subsonica hanno anche cancellato in questi giorni una data del loro tour prevista ad Agrigento ma viene comunque da chiedersi come mai ci sia accorti di questi «problemi tecnici» solo a pochi giorni da uno degli eventi più attesi dell’estate rock trentina.

La spiegazione la dà Roland Barbacovi anima della Showtime: «L’allestimento del tour dei Subsonica è di quelli importanti e a Castellano si sarebbero creati dei problemi sia per la grandezza che per la struttura del palco. Per un periodo abbiamo cercato di parlare con loro per provare a ridurre lo spettacolo, ma chiaramente volevano portare il loro show completo per dare il massimo al loro fan».