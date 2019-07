Si svolge interamente sui sentieri, portando nel bosco musica, spettacoli ed arte, il festival Orme, la cui seconda edizione si terrà al Fai della Paganella dal 13 al 15 settembre.

Tra gli eventi in programma, sabato 14 settembre, il concerto gratuito di Angelo Branduardi, le cui note faranno da contrappunto al silenzio del bosco, a pochi passi.

La performance «Resonant Trees», una creazione del sound artist Federico Ortica, trasformerà invece il bosco in una installazione sonora e luminosa, dove saranno gli alberi stessi a diventare strumenti. E poi le Letture in Cammino per grandi e piccoli, le passeggiate all’alba e la tradizionale Desmontegada, dove ad essere protagoniste sono le mucche del paese che attraversano il centro storico addobbate con fiori e decorazioni fino a Piazzetta Orme, dove il Festival dei Sentieri si chiuderà con il concerto dei Die Esel’n e con l’elezione della mucca più bella.

Protagonisti della manifestazione rimangono i sentieri: il Sentiero dell’Amore e quello delle Fiabe, dedicato ai più piccoli, ma anche il Sentiero dei Sapori, alla scoperta della cucina di un tempo, e il Sentiero Wooding, con la chef Valeria Margherita Mosca, per imparare a raccogliere e cucinare le erbe selvatiche.