Levico Musica parte con le Nove Sinfonie di Beethoven

È partito ieri sera il primo dei dodici concerti sinfonici e delle sei opere in programma fino al 25 agosto con Levico Musica, la rassegna estiva di concerti dell’Opera Symphony Orchestra diretta dal maestro Alessandro Arigoni.

L’appuntamento è al Palalevico dove verranno eseguiti i concerti sinfonici. Si andrà dalla Integrale Sinfonie di Beethoven (quattro concerti, dopo quello di ieri sera), poi Tchaikovsky (tre concerti, il primo domenica 28 luglio alle ore 21), Schumann (due concerti, il primo domenica 18 agosto alle 21), Brahms (due concerti, il primo venerdì 23 agosto alle 21).



Grande attesa anche per la lirica. Le opere in concerto sono la «Traviata» di Giuseppe Verdi (il 4 agosto, alle ore 21), la «Tosca» di Giacomo Puccini (il 7 agosto, sempre alle ore 21), la «Lucia di Lammermoor» di Gateano Donizetti (9 agosto, ore 21), il «Nabucco» di Giuseppe Verdi (11 agosto, ore 21), la «Boheme» di Giacomo Puccini (14 agosto, ore 21) e il «Rigoletto» di Giuseppe Verdi (il 16 agosto, ore 21).



Tornando a van Beethoven e alle sue Nove Sinfonie, con l’Opera Symphony Orchestra, venerdì si continua con la Sinfonia n.2 in Re min. op.36 e la Sinfonia n.5 in Do min. op.67. Domenica 21 luglio, sempre alle ore 21, sarà suonata la Sinfonia n.4 in Mib magg. op.60 e la Sinfonia n.6 in Fa magg. op. 68 (la Pastorale). Invece mercoledì 24 luglio la Sinfonia n.7 in La magg. op. 92 e la Sinfonia n.8 in Fa magg. op. 93 e sabato 27 Luglio ore 21 la famosa Sinfonia n.9 per soli coro e orchestra che saranno diretti da Alessandro Arigoni. Il soprano sarà Martina Bortolotti, soprano contralto Svetlana Kotina, tenore Santiago Sanchez, basso Francesco Facini, con la Corale Quadriclavio e il maestro del Coro Lorenzo Bizzarri.



Il centro dell’importante iniziativa è l’Opera Symphony Orchestra che nasce con lo scopo di realizzare una grande collezione di video musicali dedicata alla musica sinfonica e all’opera con la direzione di Alessandro Arigoni, già direttore dell’Orchestra Filarmonica italiana. Partecipano agli eventi anche due cori di Bologna: la Corale Quadriclavio diretta da Lorenzo Bizzarri e la Corale Lirica San Rocco diretta da Maria Luce Monari.



Gli interpreti, selezionati da Mauro Trombetta, che si alterneranno nei vari ruoli delle sei opere sono i soprani Annarita Taliento, Olga Adamovich, Brigitte Tornays,Gabriella Nurchis, il mezzo soprano Giorgia Gazzola, i tenori Alessando Fantoni, Danilo Formaggia e Gabriele Esse, i baritoni Oreste Bernini, Milo Buson e Kim Young Hoon, i bassi Carlo Agostini, Ezio Bertola, Simone D’Eusanio e Matteo Preiti. Maestro collaboratore è Gianfranco Messina, che è anche violino di spalla e tra i fondatori dell’Opera Symphony Orchestra. I prezzi dei biglietti variano da 10 a 20 euro con varie formule di abbonamento. Per saperne di più levicomusica.it. Info: 0461-727700.