Prende il via oggi, 9 luglio, la seconda settimana del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, organizzato dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Music Academy International di New York che tiene nel Primiero i suoi corsi estivi. Oltre 200 gli studenti della MAI arrivati in questi giorni per studiare con docenti di fama internazionale, come J. David Jackson, Jason DeBond, Vince DeGeorge, Linda Goodrich, Neal Goren, David Gately, Christopher Larkin e Alan E. Hicks, che li stanno preparando per i vari spettacoli gratuiti che si terranno a Mezzano e in varie località della zona. Oggi il primo appuntamento con il concerto di musica da camera Musica all’imbrunire, eseguito dai giovani artisti del MAI (Centro Civico di Mezzano, ore 21), che sarà replicato venerdì 12 luglio nel centro storico di Imèr alle ore 17 e domenica 14 luglio nel centro storico di Mezzano alle ore 17.



Giovedì 11 luglio la chiesa di Mezzano farà da cornice alle ore 21 al concerto sinfonico dell’Orchestra della Music Academy International diretta dal maestro J. David Jackson. In programma Ouverture di Nielsen Helios, Lyric Suite di Grieg, Concert Piece Op.4 in A minor di Attenburg, En Saga (versione riveduta del 1902) di Sibelius, Finlandia di Sibelius. Domenica 14 luglio, alle ore 21.15 al Centro Civico di Mezzano, sarà la volta di «Taste of Musical» con i giovani artisti (foto) che interpreteranno le canzoni dei più famosi musical.