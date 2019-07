«InCanto a Castello»: cori a Castel Thun

Oggi, 7 luglio, alle ore 17 a Castel Thun continua la Rassegna «InCanto a Castello» con il Coro Sing the Glory di Rovereto e il Coro Cima Verde di Vigo Cavedine



Promosso ed organizzato dalla Federazione Cori del Trentino, in collaborazione con il Castello del Buonconsiglio, il comune di Drena e il comune di Riva del Garda, l’appuntamento a Castel Thun vedrà i cori Sing the Glory e Cima Verde esibirsi in un contesto di grande fascino come il loggiato dei Cannoni dell’antico maniero.



L’ingresso al castello per assistere al concerto è libero e gratuito. Fino al 27 ottobre, Castel Thun ospita inoltre la mostra «À la mode française. Stile, modelli e modiste per le contesse Thun» (apertura 10-18, chiuso il lunedì). acqueforti, xilografie e litografie acquerellate che, dal 1857 al 1900 ripercorrono l’evolvere dello stile, in una sfilata su carta di abiti per lontane stagioni primavera-estate.