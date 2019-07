Torna l’appuntamento con il Festival «Più Piano» che propone un calendario di appuntamenti musicali, da luglio a settembre, in alcune zone periferiche del Trentino - Alto Adige per valorizzare strutture presenti sul territorio e dotate di un pianoforte, altrimenti poco utilizzate. Il comune denominatore della rassegna, curata da Edoardo Bruni, si lega alla presenza del pianoforte, solo o accompagnato da altri strumenti.



Gli artisti coinvolti nella manifestazione provengono dalla nostra regione ma pure dall’Italia e dall’Europa, in modo da poter così avere in una stessa stagione una panoramica su più realtà musicali di un certo livello provenienti da diversi luoghi. Ogni concerto del festival sarà preceduto da una breve presentazione, così da accompagnare il pubblico all’ascolto della musica in programma e permettere anche a persone digiune di musica classica di accostarsi a questi concerti senza problemi. Dal 2009, oltre alla musica classica, vengono proposti anche concerti dedicati ad altri stili musicali, come jazz, tango, musica per cinema, improvvisazione: quest’anno, nella 32ª edizione, verrà ospitato anche il tango, con un concerto a Roncegno il 3 settembre.



Fitto il calendario degli eventi che si apre, martedì 30 luglio, a Roncegno, e giovedì 1 agosto a Cavalese, con due concerti in collaborazione con il conservatorio Nicolini di Piacenza sulle note di un trio (nella foto) composto dalla pianista bielorussa Volha Karmyzava, dal violoncellista italiano Simone Ceppetelli, dal clarinettista servo Miljan Minic. Sabato 3 agosto all’Auditorium di Baselga di Piné e martedì 13 agosto a Roncegno spazio al jazz con Trio Garnerama, attivo dal 2008, composto da musicisti trentini: il flautista Fabrizio Crivellari, il contrabbassista Peter Lanziner, il pianista e compositore Edoardo Bruni. Un trio che si è dedicato a un repertorio che spazia dalla classica al tango, dal jazz alla bossa nova, da cui attinge un ventaglio di brani accattivanti di. Per i dettagli: www.piupiano.it.