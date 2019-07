E' affidata ai Radio Zastava, venerdì 5 giugno alle 19 nello spazio della Cantina Mori Colli Zugna la chiusura dell'edizione 2019 del Lagarina Jazz Festival. Otto musicisti provenienti dall’area multiculturale di Gorizia, che gareggiano nella produzione di energia, trascinando il pubblico con il loro mix di musiche balcaniche, di funk, jazz, reggae e punk. Questo è Radio Zasatava, le cui matrici di base affondano nella tradizione delle Orkestar balcaniche, le fanfare che Goran Bregovic ha portato a conoscenza sulla scena internazionale e che il regista Emir Kusturica ha utilizzato per un film di culto come “Underground”.

Si parte dalla stessa girandola di ritmi, teatralità e danze che si sono incontrate e fuse nel mondo balcanico, ma nel caso di Radio Zastava, l’apertura verso le contaminazioni è ad ampio raggio: agli ottoni e alle percussioni si aggiungono sassofoni e fisarmonica, aprendo la strada verso jazz, rhythm and blues e tante altre influenze. Si va dai riferimenti al jazz arcaico, New Orleans e Dixieland, allo Swing e naturalmente alle espressioni più contemporanee. La mescolanza con i ritmi asimmetrici e trascinanti delle danze balcaniche rende il tutto irresistibile, condito di irriverenza e di accesi colori musicali.

La band, attiva dal 2005, si è fatta apprezzare in tutta l’Europa con esibizioni in festival blasonati come Fête de la Musique a Parigi e Paradise Gardens a Londra. Nel 2013 ha ottenuto un notevole riconoscimento al Sabor Trubača in Serbia, il più grande festival del mondo dedicato alle orchestre di fiati di estrazione balcanica. Nell’esibizione di Mori, Radio Zastava accompagnerà il pubblico in una vorticosa, dionisiaca visita guidata dentro la Cantina Colli Zugna.

Loro sono Nico Rinaldi, sax alto - Gabriele Cancelli, tromba e voce - Leo Virgili, trombone e voce - David Cej, fisarmonica - Predrag Pijunović, tamburo tapan, Stefano Bragagnolo, percussioni - Marco Kappel, flicorno helikon, Walter Grison, sax tenore e baritono