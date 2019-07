Iniziano oggi, 3 luglio, gli spettacoli del Trentino Music Festival per Mezzano Romantica con la Music Academy International di New York, la rassegna internazionale organizzata dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Music Academy International di New York, che per il 6° anno tiene nel Primiero i suoi corsi estivi intensivi.



Il Festival, oltre a Mezzano, vedrà esibirsi in altre località del Primiero - fra cui anche Canal San Bovo, Imèr, Fiera di Primiero - cantanti d’opera, strumentisti, pianisti, formazioni corali di numerose nazioni, in un programma ricco di appuntamenti di alto livello, con Mitchell Piper come direttore esecutivo e Robin Blauers come Direttore artistico, in collaborazione con Francesco Schweizer, direttore artistico di Mezzano Romantica. Tutti gli spettacoli sono gratuiti, anche se saranno gradite offerte.



Gli oltre 200 studenti della Music Academy (che stanno arrivando in questi giorni nel Primiero) hanno quest’anno l’opportunità di studiare con docenti di fama internazionale, come J. David Jackson, Jason DeBond, Vince DeGeorge, Linda Goodrich, Neal Goren, David Gately, Christopher Larkin e Alan E.Hicks, che li prepareranno per i vari spettacoli.



Ad esibirsi nello spettacolo di apertura di domani, mercoledì 3 luglio, saranno i giovani artisti del MAI, che metteranno in scena Rock and Pop, un vitale e coinvolgente concerto, a Canal San Bovo alle ore 21. Si entrerà nel vivo della programmazione giovedì 4 e domenica 7 luglio al Centro Civico di Mezzano alle ore 21, dove si esibiranno in concerto i docenti dei corsi di musica da camera della Music Academy: Jaroslaw Lis e Rachel Segal violino, Nico Duchamps flauto, Evan Ocheret oboe, Kaila Piscitelli violoncello, Tim Ribchester e Francesco Schweizer, pianoforte. Eseguiranno musiche di Bach, Mozart, Arvo Part, Schumann, Cesar Frank e Rachmaninoff. Venerdì 5 luglio, l’atteso appuntamento con Brodway Gala: i giovani artisti del MAI interpreteranno con grande energia le canzoni dei più famosi musical (ore 21.15 in Piazza Brolo a Mezzano).